Яичница в лаваше "Эти глаза напротив"

Быстрый, горячий, сырный, да еще и с ароматом дымка перекус или сытный завтрак для двоих. Мне хотелось запечатлеть обе порции, чтобы было видно два "глаза", но пока готовилась вторая порция, первая была уже съедена! Это так вкусно и ароматно, что устоять невозможно.