«Переговоры уже идут»: Политолог назвал сроки окончания СВО

Политолог Сергей Марков в интервью изданию МК назвал возможные сроки окончания СВО. По словам эксперта, сейчас упорно ходят слухи о том, что якобы предложение премьера Венгрии Виктора Орбана согласована с Москвой И Россия согласна на заморозку конфликта или временное перемирие.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии