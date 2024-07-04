«Переговоры уже идут»: Политолог назвал сроки окончания СВО

Политолог Сергей Марков в интервью изданию МК назвал возможные сроки окончания СВО. По словам эксперта, сейчас упорно ходят слухи о том, что якобы предложение премьера Венгрии Виктора Орбана согласована с Москвой И Россия согласна на заморозку конфликта или временное перемирие.