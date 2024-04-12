Меланшон заявил о вассальной зависимости Франции от НАТО

Париж оказался в «вассальной зависимости» от Североатлантического альянса. Это обстоятельство находит подтверждение в решении о передаче французского атомного авианосца «Шарль де Голль» под оперативный контроль НАТО.
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