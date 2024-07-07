Чэнду Жунчэн – Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер: прогноз на матч 12 июля 2024 года

Winline раздает фрибет 3 000₽ рублей для ставки на этот матч ПОДАРОК: Фрибет 3 000₽ для всех игроков Дата встречи: 12 июля 2024 годаМесто проведения: Спортивный парк Феникс Хилл Превью матча: Для прогноза на матч Чэнду Жунчэн – Тяньцзинь Цзиньмэнь 12 июля 2024 года рассмотрим каждую команду отдельно.