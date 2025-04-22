23 апреля: какой праздник отмечают в России и мире

23 апреля во всем мире вспоминают о важности книг и писательства. Также в России и других странах отмечаются праздники, посвященные спорту — 23 апреля свой день празднуют велосипедисты и игроки в настольный теннис.
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