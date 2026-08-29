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Аргументы недели

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Оператору телесуфлёра Трампа присудили штраф в 65 тысяч долларов за использование инсайдерской информации

Оператору телесуфлёра Трампа присудили штраф в 65 тысяч долларов за использование инсайдерской информации

Бывший оператор телесуфлёра из пресс-службы Белого дома Габриэль Перес приговорён к штрафу в 65 тысяч долларов за то, что использовал информацию, получаемую благодаря служебному положению, для ставок на сайте политических прогнозов Kalshi.

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