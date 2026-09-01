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Крымская газета

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Где на воде чаще всего гибнут люди: спасатель назвал самые опасные места в Крыму

Где на воде чаще всего гибнут люди: спасатель назвал самые опасные места в Крыму

Заместитель руководителя территориального органа, главный государственный инспектор по маломерным судам Республики Крым ГУ МЧС России по РК Александр Зраенко рассказал в эфире«Радио Крым», где чаще всего происходят несчастные случаи на воде.

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