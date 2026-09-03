"Москвич" подпишет соглашение с Shibao по беспилотным технологиям

На Восточном экономическом форуме "Москвич" подпишет договор с китайской компанией Shibao о развитии Stir by wire — технологии цифрового рулевого управления, что обеспечит четвертый уровень автономности авто, сообщила гендиректор Елена Фролова.
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