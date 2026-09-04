Индекс Московской биржи вырос на 2% в пятницу

Индекс Мосбиржи поднялся на 2% до 2255 пунктов, акции Сбербанка прибавили 0,6%, Газпрома — 0,3%, Роснефти — 0,2%, Лукойл снизился на 0,1%.
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