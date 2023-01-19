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Картаполов назвал нулевой вероятность изменения призывного возраста уже этой весной

Картаполов назвал нулевой вероятность изменения призывного возраста уже этой весной

Вероятность призыва срочников этой весной не с 18 лет, а с 21 года, равняется нулю. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

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