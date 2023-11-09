В Новосибирске неадекватный отец заперся в квартире с двумя малышами

На помощь обеспокоенным родственникам, которые не могли попасть в жилище, пришли спасатели.В Дзержинском районе Новосибирска спасатели реагировали на сообщение о том, что неадекватный отец заперся в квартире с двумя малышами-погодками.
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