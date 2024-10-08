Прогноз погоды в Крыму на 8 октября

Прогноз погоды в Крыму на 8 октябряВ Симферополе +20 и небольшой дождьВ Севастополе +20 и небольшой дождьВ Евпатории +21 и облачно с прояснениямиВ Черноморском +21 и небольшой дождьВ Джанкое +21 и облачно с прояснениямиВ Ялте +22 и малооблачноВ Алуште +22 и малооблачноВ Керчи +21 и малообла.
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