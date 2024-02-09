В Словакии заявили об истерике либералов из-за интервью Путина

Реакция западных либералов на интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону демонстрирует неприятие дискуссии современным либерализмом, заявил вице-спикер парламента Словакии Любош Блага.
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