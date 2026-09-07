В Москве девушка показывала парню, какое хочет кольцо, и застряла в руле

В службу спасения поступил вызов от девушки, которая не смогла самостоятельно вытащить палец из отверстия спицы автомобильного руля.
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