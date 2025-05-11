В Крыму открылась выставка коллажей о военной памяти в архитектуре

В Институте «Академия строительства и архитектуры» Крымского федерального университета открылась выставка «Память о Великой Отечественной войне в архитектуре и градостроительстве», приуроченной к 80-летию Победы.
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