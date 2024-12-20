В Альметьевске семьи бойцов СВО поздравили с рождением малышей

В преддверии новогодних праздников руководитель исполнительного комитета Альметьевского района Гюзель Хабутдинова поздравила три семьи военнослужащих с радостным событием — рождением малышей, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе района.
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