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Российские IT-компании столкнулись с дефицитом специалистов в 2023 году

Российские IT-компании столкнулись с дефицитом специалистов в 2023 году

Российские IT-компании сталкиваются с дефицитом кадров, особенно в области разработки ПО для критической информационной инфраструктуры, заявил гендиректор Т1 Алексей Фетисов, 13 октября, в интервью ИА ТАСС.

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