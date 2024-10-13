Российские IT-компании столкнулись с дефицитом специалистов в 2023 году

Российские IT-компании сталкиваются с дефицитом кадров, особенно в области разработки ПО для критической информационной инфраструктуры, заявил гендиректор Т1 Алексей Фетисов, 13 октября, в интервью ИА ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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