На сколько лет можно продлить жизнь, отказавшись от курения?

Согласно статистическим данным, не менее трети всего населения России являются курильщиками. Это не просто большая цифра, а миллионы человек, сознательно решивших сократить себе жизнь, осложнить ее различными заболеваниями, неприятным запахом и … .
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