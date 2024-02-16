Нескучные техно...
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Нескучные технологии

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На сколько лет можно продлить жизнь, отказавшись от курения?

На сколько лет можно продлить жизнь, отказавшись от курения?

Согласно статистическим данным, не менее трети всего населения России являются курильщиками. Это не просто большая цифра, а миллионы человек, сознательно решивших сократить себе жизнь, осложнить ее различными заболеваниями, неприятным запахом и … .

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