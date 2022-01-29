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Илья Яшин: «Единой России» очень выгодно набирать спортсменов. Депутаты-спортсмены оказываются самыми послушными и одиозными»

Политик Илья Яшин высказался по поводу бывших спортсменов, оказавшихся в Государственной думе РФ. – Люди разных профессий сидят в думе, но спортсмены подвергаются особой критике.

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