Жилой дом сгорел ночью в Сортавале

Серьезный пожар вспыхнул по непонятной причине в карельском городе Сегодня ночью в 00 часов 26 минут на пульт пожарно-спасательной службы Сортавалы поступило сообщение о том, что на улице Холмистой горит деревянный одноэтажный двух квартирный жилой дом.