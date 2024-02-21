Эксперт Фрацшер: украинский конфликт обошелся ФРГ в 200 млрд евро

Украинский конфликт обошелся Германии более чем в 200 миллиардов евро, поскольку высокие затраты на электроэнергию затормозили экономический рост страны, заявил глава Немецкого института экономических исследований Марсель Фрацшер.
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