Надаль впервые после завершения карьеры сыграет выставочный турнир

Рафаэль Надаль примет участие в выставочном турнире Rafa Nadal Academy Slam. Он пройдет 3 октября на кортах его академии в Манакоре, которая отпразднует десятилетие.
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