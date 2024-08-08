"Русские должны адаптироваться к мигрантам!" - Провокационное решение проблемы предложили на круглом столе с участием властей

МП Михаил Пантюхин Уважаемая Валентина, у дебилов ни опыта , ни знаний и вообще ничего нет , не было и не будет!!! Откуда взялись эти соборщики за ржавую гниль!!!!????? Отправить этих недоделанных в сразию, адаптируется, пусть там и остаются!!!!

Вячеслав Дегтярев В Севастополе обсудили вопросы миграционной политики. За круглым столом обсудили организацию работы по социальной и культурной адаптации иностранных граждан. На мероприятии прозвучало провокационное решение одной из главных проблем России: "Русские должны адаптироваться к трудовым мигрантам". ----- этот круглый стол всех до одного недопускать ни на какие круглые столы - и вообще уволить и запретить занимать рукодящие посты навсегда....... ---- да и город Севастополь надо закрыть для мигрантов - это город с многими секретными объектами .................- что то недоглядело руководство ни ВМФ и МО РФ..........