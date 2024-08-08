ФОТО: КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА В Севастополе обсудили вопросы миграционной политики. За круглым столом обсудили организацию работы по социальной и культурной адаптации иностранных граждан.
"Русские должны адаптироваться к мигрантам!" - Провокационное решение проблемы предложили на круглом столе с участием властей
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МП
Михаил Пантюхин
Уважаемая Валентина, у дебилов ни опыта , ни знаний и вообще ничего нет , не было и не будет!!! Откуда взялись эти соборщики за ржавую гниль!!!!????? Отправить этих недоделанных в сразию, адаптируется, пусть там и остаются!!!!
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1 час.
Вячеслав Дегтярев
В Севастополе обсудили вопросы миграционной политики. За круглым столом обсудили организацию работы по социальной и культурной адаптации иностранных граждан. На мероприятии прозвучало провокационное решение одной из главных проблем России: "Русские должны адаптироваться к трудовым мигрантам". ----- этот круглый стол всех до одного недопускать ни на какие круглые столы - и вообще уволить и запретить занимать рукодящие посты навсегда....... ---- да и город Севастополь надо закрыть для мигрантов - это город с многими секретными объектами .................- что то недоглядело руководство ни ВМФ и МО РФ..........
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57 мин.
НС
Наталья Середа
Севастополь в плане чистоты и порядка становится с каждым годом хуже и хуже.Пишу за свой район.Парк муссон окупировали бомжи и собаки.Парк в жутком запустении - сухие кусты и ветк и каждую , а после ночных посетителей мусор лежит ковром, скамейки ломают чуть не каждую ночь, пепел от разведения костров.За то построили ДВА ресторана в парке уничтожив вековые деревья, а на детскую игровую площадку хватило места только под высоковольтной линией. В городе хаос с парковками, стоянками и установкой палаточной торговли. Очевидно, что чиновникам ничего не нужно, в том числе миграционная политика.Время придет - сбегут.
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44 мин.
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