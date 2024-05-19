Хиросима и Нагасаки выразили США протест из-за испытаний с ядерными боезарядами

Администрация городов Хиросима и Нагасаки, которые в 1945 году подверглись ядерным бомбардировкам со стороны Соединенных Штатов, выразилиа Вашингтону протест из-за испытаний в рамках контроля за состоянием ядерных боезарядов.
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