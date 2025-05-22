Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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  • Alex Nемо
    Судоплатова хоть и поздно но реабилитировали. А службу, которую он создал и возглавлял, когда восстанавливать будут?Казнили на глазах...
  • Serg
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Казнили на глазах детей: бывший советник Януковича расстрелян у школы в Мадриде по приказу Зеленского

Казнили на глазах детей: бывший советник Януковича расстрелян у школы в Мадриде по приказу Зеленского

БлокнотРУ Андрей Портнов был застрелен, когда привез своих детей в учебное заведение. Киллер ждал 52-летнего Андрея Портнова рядом с воротами Американской школы и расстрелял, когда бывший советник Виктора Януковича привез туда своих детей.

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Комментарии
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Ингерман Ланская
событие равное случаю 1940 джугашвиль-троцкий, когда один кровавый палач убил другого кровавого палача
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7 час.
Ринат Ахметуллин
Он знает, что его ждёт тоже самое, поэтому просто пытается отсрочить свою смерть всеми способами.
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6 час.
Alex Nемо
Судоплатова хоть и поздно но реабилитировали. А службу, которую он создал и возглавлял, когда восстанавливать будут?
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1 час.
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