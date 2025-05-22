Казнили на глазах детей: бывший советник Януковича расстрелян у школы в Мадриде по приказу Зеленского

БлокнотРУ Андрей Портнов был застрелен, когда привез своих детей в учебное заведение. Киллер ждал 52-летнего Андрея Портнова рядом с воротами Американской школы и расстрелял, когда бывший советник Виктора Януковича привез туда своих детей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии