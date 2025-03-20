Статус жителя блокадного Ленинграда могут начать присваивать прожившим в осажденном городе менее 4 месяцев

Соответствующее предложение внесли в Законодательное собрание Санкт-Петербурга На заседании постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению Законодательного собрания Санкт-Петербурга и постоянной комиссии по социальной политике и трудовым отношениям внесли предложение начать присваивать статус жителя блокадного Ленинграда тем, кто прожил в осажденном городе менее 4 месяцев.