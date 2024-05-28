Почта России провела встречу с футболистами ЦСКА для онкобольных детей

В рамках совместной благотворительной программы Почты России, Благотворительного фонда "Энби" и Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова 25 детей из разных регионов страны провели уникальную встречу с футболистами ПФК ЦСКА перед матчем с ФК "Урал".
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