Почта России провела встречу с футболистами ЦСКА для онкобольных детей

В рамках совместной благотворительной программы Почты России, Благотворительного фонда "Энби" и Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова 25 детей из разных регионов страны провели уникальную встречу с футболистами ПФК ЦСКА перед матчем с ФК "Урал".