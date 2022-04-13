Происшествия

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Председатель СК России поручил доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела по факту пожара на "Невской мануфактуре"

Председатель СК России поручил доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела по факту пожара на "Невской мануфактуре"

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин дал указание и.

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