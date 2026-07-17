Медики Красногвардейской центральной районной больницы начали проводить лапароскопические операции

Ваш браузер не поддерживает видео. Это малоинвазивные хирургические вмешательства, при которых доступ к внутренним органам врачи получают не через один большой разрез, а через несколько небольших проколов.
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