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ВЕСТИ КРЫМ

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Медики Красногвардейской центральной районной больницы начали проводить лапароскопические операции

Медики Красногвардейской центральной районной больницы начали проводить лапароскопические операции

Ваш браузер не поддерживает видео. Это малоинвазивные хирургические вмешательства, при которых доступ к внутренним органам врачи получают не через один большой разрез, а через несколько небольших проколов.

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