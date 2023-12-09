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Матвиенко: заявление об участии в выборах Путин делал, учитывая мнение россиян

Матвиенко: заявление об участии в выборах Путин делал, учитывая мнение россиян

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя решение Владимира Путина принять участие в выборах президента России, выразила уверенность, что Владимир Владимирович делал заявление, опираясь на реальный запрос россиян, учитывая их волю и настрой.

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