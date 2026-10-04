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Как распознать и предотвратить перегрузку виноградного куста урожаем

Как распознать и предотвратить перегрузку виноградного куста урожаем

Виноград — культура щедрая, порой даже слишком. В определённый момент начинающий виноградарь сталкивается с парадоксальной ситуацией: куст растёт мощным, зелёным, гроздей много, соседи восхищаются, а результат к осени оказывается плачевным.

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