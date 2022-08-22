Матрос Преминин – герой, предотвративший «второй Чернобыль»

Сергей Преминин и его подводная лодка К-219 Течи в шахтах Погибшая в октябре 1986 года атомная субмарина К-219 относилась к самому многочисленному советскому проекту 667АУ – по натовской классификации Yankee I.
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