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Дэвид Култхард: «Как я слышал, совсем скоро будет сделано официальное заявление о проведении Гран-при в Африке»

Бывший пилот «Формулы-1» Дэвид Култхард рассказал, что по его информации в скором времени руководство чемпионата сделает официальное объявление о проведении нового Гран-при в Африке.

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