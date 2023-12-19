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"Мне пришлось оказаться при смерти, чтобы собрать всех своих детей в одной комнате". Мадонна о своей госпитализации

"Мне пришлось оказаться при смерти, чтобы собрать всех своих детей в одной комнате". Мадонна о своей госпитализации

Мадонна на концерте в Бруклине, который прошёл в рамках её юбилейного тура Celebration, рассказала подробности о своей госпитализации в июне этого года.

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