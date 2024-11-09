Клаксон
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Клаксон

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Продается последний Cadillac Seville Элвиса Пресли

Продается последний Cadillac Seville Элвиса Пресли

Легендарный музыкант ездил на этом Cadillac Seville 1977 года выпуска за день до своей смерти. По данным британского аукционного дома Bonhams, первым владельцем Cadillac Seville числится Элвис Пресли, который приобрел роскошный автомобиль за несколько недель до трагической кончины в августе 1977 года.

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