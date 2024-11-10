Механизм противодействия массовой миграции из Средней Азии и Закавказья запущен (с)

Первый шаг к массовому лишению мигрантов приобретенного гражданства сделан. МВД России сообщило, что уже с 23 ноября будет аннулировано гражданство у лиц, не прошедших присягу при получении статуса гражданина.
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