Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Механизм противодействия массовой миграции из Средней Азии и Закавказья запущен (с)

Механизм противодействия массовой миграции из Средней Азии и Закавказья запущен (с)

Первый шаг к массовому лишению мигрантов приобретенного гражданства сделан. МВД России сообщило, что уже с 23 ноября будет аннулировано гражданство у лиц, не прошедших присягу при получении статуса гражданина.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
Главное что-бы у спецов от Колокольцева, колокольчики со страху не ужались, когда диаспорские начнут на них давить или дальше подмазывать.
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4 час.
Людмила Фирстова
Они скорее своего начальника испугаются
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1 час.

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