МТС увеличила скорость интернета в районе стадионов "Городской" и "Локомотив" в Уссурийске

Одна из ведущий российских компаний по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщает об увеличении скорости мобильного интернета стандарта LTE на 25% на объектах активного зимнего отдыха жителей Приморского края.
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