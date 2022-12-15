Закон, порядок, государство

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МТС увеличила скорость интернета в районе стадионов "Городской" и "Локомотив" в Уссурийске

МТС увеличила скорость интернета в районе стадионов "Городской" и "Локомотив" в Уссурийске

Одна из ведущий российских компаний по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщает об увеличении скорости мобильного интернета стандарта LTE на 25% на объектах активного зимнего отдыха жителей Приморского края.

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