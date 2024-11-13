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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Журанков о Костылевой: «Это талант, который виден сразу. И тут, конечно, с ее мамой не поспоришь, которая настаивает на этом уже не первый год»

«Мы отмечали Лену Костылеву еще по прошлому сезону. Это тот талант, который виден сразу. И тут, конечно, с ее мамой не поспоришь, которая настаивает на этом уже не первый год.

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