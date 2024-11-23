Патриарх Кирилл выступил в защиту певца Шарлота

Патриарх Кирилл направил в суд письмо в защиту певца Эдуарда Шарлота (включен Росфинмониторингом в перечень лиц, причастных к экстремизму и терроризму), которому вменяют в том числе оскорбление чувств верующих, пишет «Коммерсантъ».
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