Патриарх Кирилл выступил в защиту певца Шарлота

Патриарх Кирилл направил в суд письмо в защиту певца Эдуарда Шарлота (включен Росфинмониторингом в перечень лиц, причастных к экстремизму и терроризму), которому вменяют в том числе оскорбление чувств верующих, пишет «Коммерсантъ».