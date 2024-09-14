Bloomberg: онлайн-знакомства стали одной из причин роста неравенства в США

Онлайн-знакомства могли стать одной из причин роста неравенства доходов американцев. К такому выводу пришли исследователи Федерального резервного банка Сент-Луиса и университета Хейвфорд, передает Bloomberg.
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