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Bloomberg: онлайн-знакомства стали одной из причин роста неравенства в США

Bloomberg: онлайн-знакомства стали одной из причин роста неравенства в США

Онлайн-знакомства могли стать одной из причин роста неравенства доходов американцев. К такому выводу пришли исследователи Федерального резервного банка Сент-Луиса и университета Хейвфорд, передает Bloomberg.

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