Вице-спикер НСГ высказался о визите Санду в Гагаузию

Приезд президента Майи Санду в Гагаузию рассматривается как позитивное событие. Однако главе государства следовало чаще посещать автономию и вести диалог с примарским корпусом и представителями местных властей.
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