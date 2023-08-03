Популярный пляж Таиланда закроют на два месяца

Знаменитый пляж Майя Бэй в Таиланде будет закрыт в сезон дождей, с 1 августа по 30 сентября, для естественного восстановления Об этом сообщил директор национального парка, на территории которого расположен этот пляж, Ратчанок Фаэной, передает Noi.