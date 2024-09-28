МИД: обязательства по расследованию подрывов "Северных потоков" не выполняются

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что обязательства по расследованию теракта на "Северных потоках" в соответствии с международными договорами не выполняются, несмотря на многократные призывы со стороны РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии