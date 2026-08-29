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Наводнение в Непале: погибли более 620 человек, почти 2500 пропали без вести

Наводнение в Непале: погибли более 620 человек, почти 2500 пропали без вести

В результате внезапного катастрофического наводнения, произошедшего в минувшую среду на китайско-непальской границе, по меньшей мере 2 478 человек считаются пропавшими без вести, а число подтвержденных жертв достигло 586 человек.

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