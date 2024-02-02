Dongfeng Aeolus Shine Max в России: проще оснащение, ниже цены

Dongfeng Aeolus Shine Max в России: проще оснащение, ниже ценыСреднеразмерный седан Dongfeng Aeolus Yixuan Max дебютировал у себя на родине в 2021 году, а на российский рынок пришел прошлой весной уже под экспортным именем Shine Max.
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