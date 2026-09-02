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Невидимые сокровища: что скрывают фасады Петербурга

Невидимые сокровища: что скрывают фасады Петербурга

Северная столица полна удивительных мелочей, которые легко пропустить в суете будней. Стоит лишь внимательнее смотреть по сторонам, чтобы обнаружить настоящие шедевры, спрятанные в камне и лепнине.

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