Российские военные предотвратили атаки БПЛА и безэкипажных катеров ВСУ на регионы РФ Пытаясь нанести удары по целям на территории России, киевский режим в очередной раз применил беспилотные аппараты.
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Российские военные предотвратили атаки БПЛА и безэкипажных катеров ВСУ на регионы РФ Пытаясь нанести удары по целям на территории России, киевский режим в очередной раз применил беспилотные аппараты.
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