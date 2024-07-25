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Военные новости ★ спецоперация

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Российские военные предотвратили атаки БПЛА и безэкипажных катеров ВСУ на

Российские военные предотвратили атаки БПЛА и безэкипажных катеров ВСУ на регионы РФ Пытаясь нанести удары по целям на территории России, киевский режим в очередной раз применил беспилотные аппараты.

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