Трамп публично усомнился в умственных способностях Харрис

Вашингтон, 28 июля, 2024, 03:21 — ИА Регнум. Экс-президент и кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп публично оскорбил своего главного оппонента в предстоящей президентской гонке и действующего вице-президента Камалу Харрис.