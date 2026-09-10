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Регионы России

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«Интер Майами» и «Чикаго Файр» сыграли вничью, Месси сделал голевую передачу

«Интер Майами» и «Чикаго Файр» сыграли вничью, Месси сделал голевую передачу

На 10-й минуте хозяева открыли счёт — гол забил форвард Роберт Левандовски. В начале второго тайма «цапли» отыгрались: полузащитник Каземиро ассистировал нападающему Лионелю Месси, который забил гол.

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