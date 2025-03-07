«Родился в кишлаке»: чиновники оправдываются за квартиру мигрантам в Нижнекамске. Почему Бастрыкин им не верит?

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Комментарии
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Aleksandr Sobolev
Ну..да...у нас уже была &quot;народная власть&quot;!  🧐 В. Ленин в 1922 году на встречи со студентами заявил что через 10 лет настанет коммунизм! Потом Сталин в 30-е годы заявлял что жизнь стала лучше. что скоро грянет мировая революция и настанет коммунизм...что Красная Армия всех сильнее и война больше никогда не будет вестись на территории СССР! Потом Хрущев заявлял что к 1980 году будет построен коммунизм! Потом брежнев заявлял что вот вот мы догоним и перегоним Америку. чито построен развитый социализм и скоро - совсем уже скоро советские люди станут жить лучше всех в мире!😜 усе мы это прекрасно уже слышали от народных популистов!
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13 час.
Aleksandr Sobolev
😆😆😆 ((((Лучшие народные популисты 20-го века - Ленин, Муссолини, Мао Гитлер, Сталин, Пол Пот. Байден!
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12 час.
Алекс Сэм
!
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4 час.
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