«Родился в кишлаке»: чиновники оправдываются за квартиру мигрантам в Нижнекамске. Почему Бастрыкин им не верит?

Aleksandr Sobolev

Ну..да...у нас уже была "народная власть"! 🧐 В. Ленин в 1922 году на встречи со студентами заявил что через 10 лет настанет коммунизм! Потом Сталин в 30-е годы заявлял что жизнь стала лучше. что скоро грянет мировая революция и настанет коммунизм...что Красная Армия всех сильнее и война больше никогда не будет вестись на территории СССР! Потом Хрущев заявлял что к 1980 году будет построен коммунизм! Потом брежнев заявлял что вот вот мы догоним и перегоним Америку. чито построен развитый социализм и скоро - совсем уже скоро советские люди станут жить лучше всех в мире!😜 усе мы это прекрасно уже слышали от народных популистов!